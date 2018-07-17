Мадонна показала взрослых детей

Шестеро детей Мадонны, 21-летняя Лурдес, 17-летний Рокко, 12-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также пятилетние близнецы Стелла и Эстер съездили в Малави. В эту поездку она взяла всех своих детей.

На странице поп-звезды в Instagram появился редкий снимок, показывающий семью знаменитости в сборе. Кадр был сделан в детской больнице, открывшейся год назад в африканской стране при финансовой поддержке Мадонны.

С государством в Восточной Африке Мадонну связывают долгие отношения. 12 лет назад она впервые посетила эту страну и начала помогать ей: строить школы и развивать здравоохранение.

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В 2008 году она взяла в семью первого приемного ребенка из Малави — усыновила Дэвида, год спустя удочерила Мерси Джеймс, а в феврале 2017 года взяла из детского дома, в котором воспитывался Дэвид, близнецов Стеллу и Эстер.