Победа оппозиции на выборах в Черногории закончилась трагедией

Полиция охраняет место происшествия и ждет приезда прокурора. Фото: vijesti.me

В Черногории неизвестный за рулем автомобиля BMW врезался в толпу празднующих победу оппозиции на выборах в парламент. Инцидент произошел на кольцевой развязке в Никшиче возле автовокзала.

Правоохранители сообщили, что несколько человек получили ранения и расследование продолжается. Серьезно пострадал один человек, пишет портал Vijesti.

Полиция охраняет место происшествия и ждет приезда прокурора.

В Черногории 30 августа состоялись исторические парламентские выборы, поскольку впервые за 30 лет в лидеры избирается оппозиция. Оппозиция объявила о "падении 30-летнего режима" после объявления предварительных данных парламентских выборов.