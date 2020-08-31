Исторический момент: В Черногории оппозиция впервые за 30 лет победила на выборах

Выборы в Черногории. Фото: EPA / UPG

В Черногории 30 августа состоялись исторические парламентские выборы, поскольку впервые за 30 лет в лидеры избирается оппозиция.

Представитель Центра мониторинга выборов Черногории сообщил, что правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов Черногории набирает 34,4%, пишет Главред.

Известные данные экзит-полов и в ЦИК уже обработали 52% бюллетеней. Оппозиционная коалиция за будущее Черногории набирает 33,4% голосов, а оппозиционная коалиция Мир - наша нация набирает 12,5%. После объединения оппозиционные силы страны получат около 46%.

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Если же оппозиция не объединится и победит правящая партия, то это даст президенту Мило Джукановичу, которого некоторые эксперты считают настоящим "последним диктатором" Европы, хорошую базу для того, чтобы продолжить почти 30-летнее пребывание на руководящих государственных должностях.

При этом оппозиция объявила о "падении 30-летнего режима" после объявления предварительных данных парламентских выборов.

30 августа в Черногории состоялись выборы в Скупщину, однопалатного парламента страны и местные выборы в 5 муниципалитетах. Нынешние парламентские выборы станут одиннадцатыми с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятыми с момента восстановления независимости.