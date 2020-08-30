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воскресенье, 30 августа 2020 14:52

В Черногории проходят парламентские и местные выборы

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В Черногории проходят парламентские и местные выборы
В связи с эпидемией коронавируса выборы будут проходить в особых условиях. Фото: Reuters

Сегодня, 30 августа, в Черногории проходят выборы в Скупщину, однопалатного парламента страны и местные выборы в 5 муниципалитетах.

Нынешние парламентские выборы станут одиннадцатыми с момента введения многопартийной системы в Черногории и пятыми с момента восстановления независимости. Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

"Участки открылись в 7 утра и работать до 20-00. В голосовании примут участие около 540 000 граждан - из около 640 000 населения страны. Граждане будут делать выбор из 11 избирательных списков, в которых представлены 6 коалиций и 5 партий. На первом месте в избирательном бюллетене - избирательный список "Социал-демократы - Иван Брайович - Мы решаем последовательно", на втором - "Боснийский партия. Правильно - Рафет Гусович ", на третьем" Хорватское Гражданская Инициатива. Всем сердцем за Черногорию ", на четвертом" Социал-демократическая партия. Сильная Черногория ", на пятом - Хорватский реформаторская партия Черногории", - говорится в сообщении.

Как отмечается, платформа "Черные и белые", в которую входит, в частности, Гражданское движение URA, находится на шестом месте.

"На седьмом месте - Албанский коалиция" единогласно ". Правящая партия" Решительно за Черногорию! ДПС - Мило Джуканович "на восьмом месте; ведущий оппозиционный блок" "За будущее Черногории" ( "Демократический фронт") - на девятом. 10-е в списке - "Албанский список Генке Ниманбегу и Ник Джелошай", 11-е - коалиция "Мир наша нация" (Демократы, Demos ...) ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Скупщина Черногории состоит из 81 депутата. Для того чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть 3-процентный барьер (кроме партий нацменьшинств, для которых его снижен).

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Местные выборы пройдут одновременно в пяти муниципалитетах - Будве, Которе, Тивате, Андриевици и Гусинье.

В связи с эпидемией коронавируса выборы будут проходить в особых условиях.

"На участке необходимо приходить в масках и со своими ручками соблюдать дистанцию. Снимать маску можно только при идентификации. Участки должны быть оборудованы дезинфекторами для рук, их должны дезинфицировать и проветривать. Избиратели, которые находятся на карантине после въезда в Черногорию или через контакт с больным, могут проголосовать на участке. Избиратели, которые уже получили положительный результат теста, могут голосовать только по месту нахождения - дома или в больнице. Обеспечивать этот процесс будут Уполномоченные по вопросам голосования вне участка ", - отмечается в сообщении.

Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. Процесс выборов с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере.

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30
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