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понедельник, 24 января 2022 05:56

По меньшей мере четыре человека расстреляли на вечеринке в США

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По меньшей мере четыре человека расстреляли на вечеринке в США
Людей розстріляли під час домашньої вечірки. Фото: Pexels

На домашней вечеринке в Калифорнии расстреляли людей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS.

Предварительно стрельбу вели несколько человек. Причины происшествия не называются. По меньшей мере четыре человека погибли, еще один получил ранения.

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"Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье. Полиция ведет расследование происшествия.

В США старшеклассник устроил в школе в штате Мичиган стрельбу. Подросток убил троих и ранил по меньшей мере шесть человек. 15-летний школьник открыл огонь из пистолета в школе в городе Оксфорд. Полиция задержала его через 5 минут. по прибытии.

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