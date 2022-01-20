Неизвестные обстреляли школьный автобус: есть погибший

Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Фото: pixabay.com

В городе Питтсбург в США неизвестные обстреляли школьный автобус.

В результате обстрела 19 января погиб 15-летний парень, сообщили на сайте мэрии города.

"На момент стрельбы в автобусе находился один ученик и водитель. Подросток получил по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Медики госпитализировали его в критическом состоянии, впоследствии он скончался", - говорится в сообщении.

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Больше никто не пострадал.

Полиция разыскивает двух подозреваемых. Расследование продолжается.

В США старшеклассник устроил в школе штата Мичиган стрельбу. Подросток убил троих и ранил по меньшей мере еще шесть человек.