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среда, 01 декабря 2021 08:18

В США старшеклассник устроил в школе стрельбу: есть погибшие
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В США старшеклассник устроил в школе штата Мичиган стрельбу.

Подросток убил троих и ранил по меньшей мере еще шесть человек, сообщает СNN.

"15-летний школьник открыл огонь из пистолета в школе в городе Оксфорд. Полиция задержала его через 5 мин. по прибытии. Учеников и персонал эвакуировали в здания поблизости", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

По предварительным данным полиции, стрелявший является учеником этой школы и не имеет сообщников. Жертвами стали трое учеников. Еще шесть человек, в том числе учитель, получили ранения.

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20 сентября 18-летней Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Погибли шесть человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение. Террорист жив, он в реанимации в тяжелом состоянии.

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