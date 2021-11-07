В Мукачево устроили стрельбу в кафе - есть раненые

О стрельбе в городе правоохранители сообщили в воскресенье. Фото: eks.in.ua

В городе Мукачево в Закарпатской области произошла стрельба в кафе.

В больницу в воскресенье, 7 ноября, доставили двоих мужчин с огнестрельными ранениями, сообщает "Суспільне"

Раненым мужчинам – 27 и 28 лет. Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, находится в реанимации.

Второй получил ранение в плечо под лопатку. Состояние средней степени тяжести.

Раненые мужчины отказались давать показания следователям полиции по ситуации.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

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