Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева

Люди стреляли прямо на дороге. Фото: УНИАН

Неизвестные устроили в центре Киева на Европейской площади стрельбу из фейерверков.

Полуголые мужчины запускали фейерверки на проезжей части, передает УНІАН.

Люди в нижней и обуви запускали фейерверки перед гостиницей "Днепр". Движение по площади никто не перекрывал. Фейерверки летели буквально в автомобиле.

Еще один человек снимал на видео. Когда фейерверки закончились, люди скрылись в один подземный переход.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь.

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В Киеве мужчина ворвался в приемную депутата горсовета от фракции "Слуга народа" Лилии Пашинной. Инцидент произошел 19 октября около 10:00 на ул. Лютеранский. О хулиганских действиях мужчины правоохранителям сообщил помощник депутата.