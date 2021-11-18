Обидел мать: патрульный застрелил коллегу из его же пистолета

Патрульного Станислава Шевцова подозревают в убийстве коллеги в Рубежном Луганской области. Его задержали по пути к государственной границе с РФ. Фото: t.me/dnepr_operative

Патрульный из Рубежного в Луганской области 24-летний Александр Фахруддинов скончался от пулевого ранения в шею.

Он заступил на дежурство 15 ноября - должен был охранять здание бывшего учебного заведения, которое арендовало управление патрульной полиции и где пока продолжался ремонт. Около 19:00 к полицейскому приходила жена. Она принесла ему еду, супруги немного пообщались, и женщина вернулась домой. А утром тело патрульного обнаружил его сменщик, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники в полиции.

Подозреваемый Станислав Шевцов, коллега убитого, задержан в Старобельске – это примерно 60 км от Рубежного, где произошло убийство. Он уроженец города Енакиево Донецкой области, который сейчас в оккупации.

Мужчина раньше работал на шахте "Карбонит" ГП "Первомайскуголь" в Золотом Луганской области. Здесь сейчас главным инженером работает его отец. После шахты пошел работать в патрульную полицию.

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Признался, что пришел к сослуживцу, когда тот был в наряде. Во время общения они поконфликтовали. И Александр Фахруддинов якобы оскорбил мать Станислава. Началась потасовка, во время которой последний выхватил оружие у Александра и застрелил его. После этого скрылся.

Александра все любили и уважали, рассказала его одноклассница Елена.

"Он всегда такой улыбчивый, очень добрый и хороший человек. Надежный – всегда приходил на помощь", – добавила она.

В Рубежном живет и семья Александра. Его старший брат работает спасателем в ГСЧС.

Тело мертвого лейтенанта полиции 24-летнего Александра Фахруддинова нашли в арендованном райотделом полиции здания в Рубежном Луганской области 16 ноября. Его табельное оружие исчезло. В тот же день установили причастного к убийству патрульного полицейского. Им оказался его коллега 24-летний Станислав Шевцов.