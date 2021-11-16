В США возле школы обстреляли подростков

Неизвестный устроил стрельбу возле школы. Фото: Твитер

В американском штате Колорадо, в городе Орора, мужчина обстрелял подростков.

Инцидент произошел в парке, расположенном возле школы. Об этом говорится в заявление полиции.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", - говорится в сообщении.

Пострадали подростки от 14 до 17 лет. Пятерых из них доставили в больницу.

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Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, неподалеку от которой произошла стрельба, в данный момент находится под охраной полиции.

В американском штате Теннесси началась стрельба в супермаркете Kroger. Нападавший застрелил одного человека, ранил еще 12, а затем покончил с собой. В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще одна - пострадала. Первое нападение произошло в округе Чероки. Там огнестрельные ранения получили пять человек, двое из которых погибли на месте, а еще троих госпитализировали. Впоследствии двое пострадавших скончались в больнице.