В США неизвестный устроил стрельбу в супермаркете: есть погибшие и раненые

Полиция не смогла идентифицировать нападавшего. Фото: Reuters

В американском штате Теннесси началась стрельба в супермаркете Kroger. Нападавший застрелил одного человека, ранил еще 12, а затем покончил с собой.

Из 12 раненых в городке Колльервилль один пострадавший оказался в хирургии, еще один - в реанимации, заявил начальник местной полиции Дейл Лейн. Стрелок скончался на месте происшествия в результате суицида, пишет Reuters.

"На момент начала стрельбы в магазине находились 44 работника и неопределенное количество покупателей. Люди прятались в морозильных камерах и запертых офисах. Одного человека спасли с крыши здания. Но никаких доказательств терроризма нет", - сказал Лейн.

Полиция не идентифицировала нападавшего. Мотивы его поступка выясняют. Информацию, мог ли он быть сотрудником Kroger, проверяют.

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В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще одна - пострадала. Первое нападение произошло в округе Чероки. Там огнестрельные ранения получили пять человек, двое из которых погибли на месте, а еще троих госпитализировали. Впоследствии двое пострадавших скончались в больнице