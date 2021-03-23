В США неизвестный обстрелял супермаркет: погибли 6 человек

В США обстреляли полицейских. Фото: abcnews.go.com

В США, в городе Боулдер (штат Колорадо), неизвестный обстрелял полицейских. Они прибыли на вызов о стрельбе в супермаркете King Soopers.

Погибли шесть человек, включая одного полицейского, сообщает WSJ со ссылкой на источники.

По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержаны. Официально эта информация пока не подтверждена.

В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой,

На место происшествия прибыло много полицейских, в том числе спецназ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ночном клубе произошла перестрелка: есть погибший и пострадавшие

В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще один - пострадал.