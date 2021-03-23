В США неизвестный обстрелял супермаркет: погибли 6 человек

В США, в городе Боулдер (штат Колорадо), неизвестный обстрелял полицейских. Они прибыли на вызов о стрельбе в супермаркете King Soopers.
Погибли шесть человек, включая одного полицейского, сообщает WSJ со ссылкой на источники.
По данным издания, подозреваемого злоумышленника уже задержаны. Официально эта информация пока не подтверждена.
В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой,
На место происшествия прибыло много полицейских, в том числе спецназ.
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В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще один - пострадал.
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