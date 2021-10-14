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четверг, 14 октября 2021 18:46

По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
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Место акции после стрельбы
Фото: REUTERS
мМесто акции после стрельбы
Эвакуация людей
Ситуацию взяли под контроль военные
Акция протеста

По меньшей мере, шесть человек погибли и 32 ранены в ходе вооруженных столкновений в столице Ливана Бейруте.

Стрельба началась во время акции протеста мусульманских шиитских групп "Хезболла" и "Амаль" против судьи, который расследует прошлогодний взрыв в городском порту. Об этом пишет ВВС.

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Участники акции говорят, что христианские снайперы стреляли по толпе, чтобы в Ливане начались беспорядки.

"Хезболла" и их союзники заявляли, что судья, который расследует взрыв в порту, не беспристрастен. Семьи жертв взрыва поддерживают его работу. Никто в стране до сих пор не привлечен к ответственности за катастрофу в августе 2020 года, в результате которой погибли 219 человек, а часть города была разрушена.

Протест перед Дворцом правосудия начался 14 октября. Сотен людей требовали отстранить судью от ведения дела. Акция быстро обострилась. Когда толпа заблокировала развязку в центральном районе Бейрута, на улицах началась стрельба. После этого люди разбежались, а ситуацию под контроль в центре столицы взяли военные.

"Хезболла" и "Амаль" обвинили в стрельбе своих противников из партии "Христианских ливанских сил". Участники протеста говорят, что снайперы на крышах домов преднамеренно стреляли, чтобы убить.

Премьер страны Наджиб Микати призвал всех "успокоиться, и ни по какой причине не втягиваться в мятеж".

Армия направила войска для поиска нападавших, и предупредила, что "будут стрелять в любого, кто будет с оружием".

Ранее в четверг суд отклонил юридическую жалобу, поданную двумя бывшими министрами правительства и депутатами "Амаль", которых судья Битар пытался допросить по подозрению в халатности в связи со взрывом в порту. Двое мужчин, которые отрицают свою вину, обвинили судью в предвзятости.

Семьи погибших осудили жалобу "амальцев", в результате чего расследование было приостановлено во второй раз за три недели. Они обвинили руководство страны в том, что оно пытается оградить себя от проверки.

В прошлом году в порту Бейрута взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. Горючее химическое вещество небезопасно хранилось на складе порта в течение почти шести лет. Высокие должностные лица знали о существовании материала и опасности, которую он представлял, но не смогли вывести или уничтожить его.

В Ливане из-за нехватки топлива две крупнейшие электростанции прекратили работу. Из-за этого во всей стране не стало электроэнергии.

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Дата
14
октября

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