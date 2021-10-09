Целая страна осталась без электричества

Проблемы с электричеством в Ливане уже возникали, но никогда они не были столь масштабными. Фото: twitter.com/TehranTimes79

В Ливане из-за нехватки топлива две крупнейшие электростанции прекратили работу. Речь идет о станциях "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар".

Из-за этого во всей стране парализована централизованная подача электроэнергии, пишут Reuters и Tehran Times.

Электричество пропало 9 октября в полдень по местному времени. Государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию и принялась использовать запасы топлива Минобороны. Однако быстро запустить электростанции не удастся, пишут СМИ.

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Производить энергию на станциях начнут не раньше понедельника, 11 октября. Возможно без света стране придется жить и дольше, сообщили в правительстве Reuters.

Отмечается, что у правительства Ливана острая нехватка валюты. Из-за этого судна с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока не получат деньги за топливо в долларах США.

Экономические проблемы в Ливане вызвала пандемия и взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020. Из-за него страна понесла масштабные убытки и получила политический кризис. Для формирования нового правительства Ливан потратил больше года.