Платья от-кутюр и одежда из Zara: самые эффектные выходы Мелании Трамп

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Первая леди США Мелания Трамп за 4 года часто оказывалась в эпицентре модных скандалов. Несмотря на нарушения президентских традиций Меланию считают иконой стиля.

Леди Трамп шла наперекор мнению всего мира и стала истинным объектом для подражания. В ее гардеробе можно было найти элегантные платья от Prada и куртки с массмаркета Zara.

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Сегодня, 20 января, семья Трампов покинет Белый дом и передаст бразды правления Джо и Джилл Байден.

Поэтому, Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку лучших выходов Мелании на фоне последних часов пребывания в статусе первой леди США.

Первая леди США Мелания Трамп обнародовала прощальное видеообращение к гражданам Соединенных Штатов.