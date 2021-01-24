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воскресенье, 24 января 2021 18:23

Питался грибами: пропавшего в лесу мужчину нашли на 18-й день поисков

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Депутат австралийского штата Квинсленд спас 58-летнего Роберта Вебера, которого 18 дней искали в кустарниковом лесу. Тони Перет с женой не прекратили поисков, даже когда правоохранители потеряли всякую надежду.

Вебера видели в последний раз 6 января, когда он вместе с собакой вышел из отеля в городе Килкиман и отправился на машине в неизвестном направлении. Полиция активно искала мужчину на земле и с воздуха, но тщетно. 13 января правоохранители прекратили поиски.

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Автор: mypolice.qld.gov.au
 

Машина увязла на незнакомой Веберу дороге. Мужчина вместе с собакой пробыл в авто 3 дня. Когда запасы воды кончились, отправился пешком, однако быстро заблудился. 24 января его нашли неподалеку от дамбы. Все это время он питался грибами.

Сейчас Вебер в больнице, но состояние его здоровья удовлетворительное. Его собаку найти так и не удалось.

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В Карпатах волонтеры нашли заблудившегося туриста из Львова в районе долины Струнга. Сейчас мужчина находится в безопасном месте. Состояние его здоровья удовлетворительное.

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Дата
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