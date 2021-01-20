Ходил на морозе и плакал: 8-летний мальчик заблудился в чужом городе

Мальчика, который шел по морозу и плакал, увидела местная жительница Фото: npu.gov.ua

В Винницкой области 8-летний мальчик потерялся в чужом городе.

Ребенок приехал с матерью в Калиновку из села Махновка Хмельницкого района. Мальчика, который шел по морозу и плакал, увидела местная жительница. Она начала говорить с ребенком и пыталась успокоить.

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"В Калиновке у семьи живут родственники. Ребенка им отделы раньше, чем заявила мать. Вероятно, искала сама", - сообщила Gazeta.ua заместитель начальника отдела коммуникации полиции Винницкой области Добровольская Ирина.

Ребенка привезли в участок, напоили чаем, а позже передали родственникам.

Полицейские просят родителей вовремя обращаться за помощью, если ребенок пропал. Это поможет быстрее вернуть его домой.

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