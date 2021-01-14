Трое несовершеннолетних девушек пошли щедровать и исчезли

Искали детей не только полицейские, но и местные жители

В Подольске Одесской области более 5 ч. искали трех несовершеннолетних девушек, которые ушли из дома щедровать. Искали детей не только полицейские, но и местные жители.

Об исчезновении младшей из них, 11-летней, полицейские узнали от бабушки. Про девушек 13 и 14 лет узнали уже во время поисков, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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"Полицейские вместе с неравнодушными гражданами более 5 часов разыскивали детей по всем Подольске. Уже после полуночи их заметил на ул. Соборной водитель автобуса локомотивного депо и довез в дежурную часть. Двое девочек приехали в райцентр из соседнего села и самостоятельно собирались идти домой. Противоправных действий по ни одному ребенку совершено не было", - говорится в сообщении.

На взрослых, которые занимаются детьми, ждет административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Одессе 4-летняя девочка сбежала из интерната, чтобы найти свою мать. Без верхней одежды и сопровождения взрослых ее заметили местные жители.