Бродила по городу без куртки: 4-летняя девочка сбежала из приюта, чтобы найти мать

В Одессе 4-летняя девочка сбежала из интерната, чтобы найти свою мать.

Без верхней одежды и сопровождения взрослых ее заметили местные жители, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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Автор: facebook.com/odesapolice 4-летняя девочка сбежала из интерната, чтобы найти свою мать

Автор: facebook.com/odesapolice Без верхней одежды и сопровождения взрослых ее заметили местные жители

"Инцидент произошел сегодня утром, около 07:00. На месте патрульные забрали ребенка к машине, чтобы согреть и накормить", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что девочка в интернат попала недавно и не привыкла еще к новому месту пребывания. Ребенок все время спрашивал о матери.

Девочку вернули в детский центр, где ее уже разыскивали.

14-летняя девушка из Волынской области сбежала из дома. Нашли ее в 800 км - в Одесской области. О пропаже дочери полицейским сообщила мать через 2 суток после ее исчезновения.