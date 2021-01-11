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понедельник, 11 января 2021 13:14

Бродила по городу без куртки: 4-летняя девочка сбежала из приюта, чтобы найти мать

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В Одессе 4-летняя девочка сбежала из интерната, чтобы найти свою мать.

Без верхней одежды и сопровождения взрослых ее заметили местные жители, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

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Автор: facebook.com/odesapolice
  4-летняя девочка сбежала из интерната, чтобы найти свою мать
4-летняя девочка сбежала из интерната, чтобы найти свою мать

Автор: facebook.com/odesapolice
  Без верхней одежды и сопровождения взрослых ее заметили местные жители
Без верхней одежды и сопровождения взрослых ее заметили местные жители

"Инцидент произошел сегодня утром, около 07:00. На месте патрульные забрали ребенка к машине, чтобы согреть и накормить", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что девочка в интернат попала недавно и не привыкла еще к новому месту пребывания. Ребенок все время спрашивал о матери.

Девочку вернули в детский центр, где ее уже разыскивали.

14-летняя девушка из Волынской области сбежала из дома. Нашли ее в 800 км - в Одесской области. О пропаже дочери полицейским сообщила мать через 2 суток после ее исчезновения.

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