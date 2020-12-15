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вторник, 15 декабря 2020 17:42

14-летняя девушка сбежала из дома - ее нашли за 800 км с дальнобойщиком
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14-летняя девушка из Волынской области сбежала из дома. Нашли ее в 800 км - в Одесской области.

О том, что пропала дочь полицейским сообщила мать через 2 суток после ее исчезновения, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

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14-летняя девушка из Волынской области сбежала из дома. Нашли ее в 800 км
Фото: npu.gov.ua
14-летняя девушка из Волынской области сбежала из дома. Нашли ее в 800 км
О том, что пропала дочь полицейским сообщила мать через двое суток после ее исчезновения

"Об исчезновении дочери ее мать сообщила луцким полицейским 11 декабря, за 2 суток после ухода ребенка. По словам женщины, девочка не впервые уходит из дома, но правоохранителям она об этом раньше не сообщала, потому что та всегда возвращалась через несколько часов. На этот раз ситуация затянулась", - говорится в сообщении.

Полицейские установили маршрут передвижения девушки и выяснили, что она села в фуру дальнобойщика, с которым, скорее всего, добралась до портового городка в Одесской области - Черноморска. О своих догадках они сразу сообщили местным правоохранителям, и те немедленно подключились к поискам беглянки.

Имея лишь описание грузовика и водителя, полицейские проверили десятки фур, прибывших в город, и в конце их усилия увенчались успехом. 12 декабря правоохранители сообщили организаторам розыска, что нашли ребенка.

Пока за девушкой ехали родные, о ней позаботились ювеналы. Им она объяснила, что ушла из дома, потому что поссорилась со старшим братом, но она больше никогда так не будет делать, потому что понимает, какой беды могла наделать и себе, и матери.

В Кривом Роге Днепропетровской области 6-летний мальчик ушел из дома из-за насилия со стороны сожителя матери. Правоохранители выяснили, что мужчина постоянно оскорбляет и угрожает физической расправой женщине и ее 6-летнему сыну, отбирает деньги, которые дает бывший муж на ребенка. Мать инвалид, ничего не слышит и получает только пенсию по инвалидности, имеет еще 3-месячного ребенка от сожителя.

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