Не мог терпеть издевательств: 6-летний мальчик сбежал из дома

В Кривом Роге 6-летний мальчик ушел из дома из-за насилия со стороны сожителя матери. Теперь вместе с мамой и 3-месячным братом будет жить в центре помощи. Фото: facebook.com/JuvenilepoliceDnipro

В Кривом Роге Днепропетровской области 6-летний мальчик ушел из дома из-за насилия со стороны сожителя матери.

Мальчика заметили прохожие. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает ювенальная превенция Днепропетровской области в Facebook.

"Полицейские получили сообщение о том, что посторонние люди нашли 6-летнего ребенка. Он сбежал из дома потому, что боится маминого сожителя. Правоохранители выяснили, что мужчина постоянно оскорбляет и угрожает физической расправой сожительнице и ее 6-летнему сыну, отбирает деньги, которые дает бывший муж ребенка. Женщина имеет инвалидность, ничего не слышит и получает только пенсию по инвалидности, и еще есть 3-месячный ребенок от сожителя", - сказано в сообщении.

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Женщина вместе со своими детьми пока поживет в Криворожском центре помощи.

"Мы помогли на первое время продуктами и вещами первой необходимости. В дальнейшем хотим помочь оформить ей выплаты на детей как матери-одиночке", - рассказала полицейская из ювенальной превенции Яна Бакун.

На обидчика полицейские составили админпротокол за домашнее насилие.

13-летняя харьковчанка обратилась за помощью к соцработникам, чтобы те забрали ее от матери. Девочка рассказала, чтобы выжить, ей приходилось попрошайничать.