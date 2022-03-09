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среда, 09 марта 2022 12:06

Спецтема: Война России против Украины

Первый пошел: Британия арестовала российский самолет

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Первый пошел: Британия арестовала российский самолет
Первый российский самолет Британия арестовала после того, как страна ввела новый пакет санкций. Фото: pixabay.com

В Великобритании был арестован первый российский самолет после введения санкций. Они включают возможность ареста любого воздушного судна России.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шаппс, пишет Sky News.

По его словам, власти уже инициировали расследование, которое поможет установить конечного владельца самолета.

"Один такой самолет находится на земле в аэропорту Фарнборо, который я фактически конфисковал. Пока мы проводим дальнейшее расследование в последние несколько дней. Очень важно, чтобы у нас были законы, которые позволяют это сделать", - сказал Шаппс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британия сочтет преступлением полеты самолетов РФ над своей территорией

8 марта Палата общин Британии одобрила новый законопроект, направленный на борьбу с отмыванием денег и упрощением введения санкций против России за нападение на Украину.

Правительство Британии заявило, что этот законопроект об экономических преступлениях не позволит богатым россиянам использовать лондонское Сити для отмывания денег и сокрытия неправомерных доходов.

Правительство Великобритании 28 февраля объявило о намерении принять дополнительные ограничительные экономические меры в ответ на вторжение России в Украину, нацелив их на центральный банк Российской Федерации.

24 февраля Великобритания объявила, что замораживает активы ВТБ-банка и возможности работы "Аэрофлота". Также британский премьер Борис Джонсон пообещал санкции против других российских банков.

ЕС может отключить от SWIFT и Беларусь, диктатор которой, Александр Лукашенко, является соучастником военных преступлений против Украины.

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