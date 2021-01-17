Первых туристов отправят в космос уже этой весной

Компания уже осуществила один из последних шагов перед отправкой туристов. Фото: CNBC

Космическая компания Blue Origin планирует отправить первых туристов собственной ракетой для космического туризма уже в апреле 2021 года.

Компания уже завершила 14-й испытательный полет ракеты-носителя New Shepard и капсулы, стало одним из последних шагов, перед отправлением первого экипажа туристов. Об этом сообщает CNBC.

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Blue Origin планирует запустить второй испытательный полет до конца февраля, а первый полет с экипажем состоится через шесть недель после этого.

Следующий полет, NS-15, будет охватывать испытания загрузки и разгрузки экипажа.

На Землю с космоса вернулся грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX Илона Маска. Устройство приводнился у берегов Флориды.