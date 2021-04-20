Пентагон перебросил в Польшу истребители: с чем связано

Пентагон перебросил в Польшу истребители четвертого поколения F-15 и F-16. Фото: REUTERS

Европейское командование армии США перевело в Польшу несколько десятков истребителей.

Речь идет об американских истребителях четвертого поколения F-15 и F-16. Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

"US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", - подчеркнул Блащак.

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Переброска американских истребителей в Польшу связана с учениями, подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Он исключил связь между отправкой в ​​республику истребителей и ситуацией на границе России и Украины.

"Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Это довольно рутинные маневры. Мы делаем это постоянно", - сказал Кирби.

Отметил, что такие учения - это часть ротационного присутствия США в Европе.

Ранее США сообщили, что перекинут в Германию дополнительных 500 военных. Речь идет о разведчиках, артиллеристах, специалистах по кибероперациях и по радиоэлектронной борьбе. Отмечается, что НАТО этим летом проведет масштабные учения с участием около 30 тыс. военных.