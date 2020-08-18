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вторник, 18 августа 2020 18:13

Педофилия в Германии: подозреваемых несколько тысяч

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Педофилия в Германии: подозреваемых несколько тысяч
В Германии фигурируют около 30 тыс. человек, подозреваемых в педофилии. Фото: Pexels

В Германии стартовало рассмотрение дела о педофилии, где фигурируют около 30 тыс. человек. Они были участниками интернет-группы, где обменивались и просматривали контент с детским порно. Полиция идентифицировала уже 87 человек.

Как пишет ВВС, одним из ключевых фигурантов дела является 43-летний повар Йорг Л. Его обвиняют в домогательствах к дочери и записи с ней видео. Контент мужчина размещал через шведский сервис Threema, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями. По данным следствия, эти материалы посмотрели десятки тысяч людей.

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Сейчас по делу интернет-педофилов проходят 87 подозреваемых из 16 регионов. Это расследование - крупнейшее в истории послевоенной Германии.

Следствие считает, что в интернет-группу с детским порно входило около 30 тыс. человек. Некоторые чаты имели по 18 тис. пользователей, которые могли просматривать материалы одновременно.

Как отмечалось, Йорг Л. виделся с участниками групп, с которыми потом сексуально домогались детей друг друга. Впоследствии этих пользователей чата приговорили к 10 годам тюрьмы.

На протяжении нескольких месяцев подозреваемый продолжал развращение одной из девочек и склонял ее к оказанию услуг сексуального характера другим лицам. С этой целью он зарегистрировал потерпевшую на одном из сайтов секс-знакомств, где от ее имени вел переписки с мужчинами, отправлял им фотографии обнаженной малолетней девочки и предлагал предоставление им услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

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