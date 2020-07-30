Группа "Фиолет" презентовала социальный клип о домашнем насилии

Автор: SOLARIS agency Лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк исполнил главную роль в клипе на песню "Слово даю". Рассказывает о том, как домашнее насилие сказывается на детях и их психике. В основе сценария видео - личный опыт музыканта

Группа "Фиолет" представила социальный клип о насилии в семьях на песню "Слово даю". Это первый сингл из одноименного альбома.

Главный герой приезжает в родной город и встречается со своими детскими проблемами, страхами и разочарованиями. Съемки проходили в столице в течение двух дней в нескольких локациях: на спортивных манежах Киевского национального торгово-экономического университета, железнодорожном вокзале, в двориках Соломенки, на станции метро Осокорки.

Центральные роли в видео сыграли фронтмен группы Сергей Мартынюк и его младший брат Богдан. Такое решение является неслучайным - сюжет перекликается с личным опытом, полученным музыкантом в детстве и о котором только сейчас решился рассказать, чтобы помочь другим.

"В клипе затронули тему детей, не имеющих возможности найти пристанище в родных стенах и вынужденных искать его вне их, - говорит Сергей Мартынюк. - Кто-то выкарабкивается из-под гнета насилия, реализуя свои творческие потенциалы или карьерные истории, а многие так и остаются на всю оставшуюся жизнь людьми с обиженным ребенком внутри себя.

За цифрами статистики стоят реальные, живые люди со своими историями и травмами. Наверное, каждый из нас имеет подобный опыт или по крайней мере был свидетелем жестокого поведения. Хочу помочь другим. Поэтому и решил поделиться своей историей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка

"Физическое и психологическое насилие в семьях - одна из самых распространенных проблем, которые часто замалчиваются в украинском обществе. Его жертвами становятся как взрослые украинцы, так и маленькие дети, получающие глубокие психологические, а часто и физические травмы. Согласно статистическим данным, в Украине свидетелями или жертвами домашнего насилия становятся ежегодно от 1 до 3 млн детей.

Далеко не все знают, что делать в случае насилия, еще меньше делают. А что касается детей, ни о каких жалобах в полицию или социальные службы в тотальном большинстве случаев речь даже не идет. Дети ищут утешения на улице, во вредных привычках и асоциальном поведении. Часто замыкаются в себе, не решаясь поделиться с миром своими страхами и травмами", - говорится в описании видео на YouTube.

Выход альбома "Слово даю" запланирован на осень следующего года.

В планах группы "Фиолет" - выступления на концертах и ​​фестивалях. Ближайшие - в Одессе 30 июля и на "Бандерштате" 8 августа. Также идет работа над акустическим туром по Украине.