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четверг, 23 июля 2020 14:15

Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка

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Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Киевская группа LILOVIY представила клип "Только рай" на главный трек своего второго альбома. Фото: SOLARIS agency

Инди-группа LILOVIY презентовала анимационный клип на трек "Только рай" из своего одноименного альбома, вышедшего 3 июля. Состоит из 5 песен, которые объединяет интимная лирика прозаика и поэта Юрия Издрыка.

Режиссером, автором сценария и художником-постановщиком клипа стал Андрей Щербак. В 2017-м он снял мультфильм "Причинная" по мотивам баллады Тараса Шевченко. В своей работе для коллектива LILOVIY создал загадочный постапокалиптический мир.

"Только рай" - песня об ожидании, любви, - говорит Елена Коверник, вокалистка и основательница LILOVIY. - О том, как влюбленные, стремясь друг к другу, создают свой персональный Эдем. Стремление к идеальному - это всегда конфликт, потому что ничего идеального не существует. В этом и заключается кайф художника.

Андрей Щербак отразил в анимации свое видение. Опустевший город - это метафора одиночества, разочарования, пустоты. Героиня смотрит на дома, в которых когда-то жили люди. Так же светит солнце, небо все такое же голубое. Все создано для того, чтобы жить и радоваться, но радости нет. Этот пустой город становится ее миром. Неживым, холодным, опустошенным".

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"Только рай" - второй альбом группы LILOVIY. В каждой из 5 композиций присутствует история любви..

"Удивительное чувство – будто вокалистка поет, глядя тебе в глаза, - говорит музыкальный критик Игорь Панасов. - Нет барьеров - свободное перетекание света из аудиофайла в сердце. Много любви, море любви. Каждый звук претендует на вечность. А еще это про цепочку из поколений, про крепкую связь времен. Потому что автор всех текстов – выдающийся украинский 57-летний поэт".

"Группа "Лиловый" мне очень нравится, - говорит Юрий Издрык. - У них необычная и качественная музыка. Они чувствуют, вслушиваются, не игнорируют внутренней мелодики стиха, что очень редко бывает".

Вживую пластинку можно будет услышать в следующем месяце. 2 августа группа сыграет в Чернигове на фестивале "Зеленая сцена" - это будет двухчасовое совместное выступление с Юрием Издрыком. А 6 августа LILOVIY презентует альбом в киевском клубе Docker-G Pub. Также в ближайших планах музыкантов - выступления на украинском и зарубежных фестивалях.

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23
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