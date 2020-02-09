Пассажиры лайнера, что стоит возле Гонконга смогут покинуть судно

Пассажиры лайнера World Dream смогут во вторник оставить судно Фото: Seatrade Cruise News

Пассажиры, которые находятся на борту круизного лайнера World Dream, вероятно, во вторник смогут оставить судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине из-за коронавируса.

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На лайнере действует карантин после того, как 35 членов экипажа и девять пассажиров сообщили о плохом самочувствии. После их проверки тесты на коронавирус дали отрицательные результаты, передает South China Morning Post со ссылкой на медицинскую власть порта.

Если во всех других пассажиров вируса не обнаружат, то их смогут отпустить во вторник.

World Dream вышел из Гонконга 2 февраля на Тайвань с 1,8 тис.пасажирив, но вернулся в Гонконг, поскольку власти Тайваня не позволила остановку в потру из-за того, что раньше World Dream перевозил пассажиров, заразившихся коронавируса.