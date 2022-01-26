ПАСЕ проверит легитимность президентских полномочий Путина

В ПАСЕ собираются проверить легитимность Путина. Фото: Reuters

В среду, 26 января, 23 делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали обращение "о проверке нелегитимности" президента России Владимира Путина.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Только что вместе с главой литовской делегации Эмануэлисом Зингерисом подали этот документ в Секретариат ПАСЕ. Нас поддержали депутаты из Эстонии, Великобритании, Ирландии, Германии, Литвы, Латвии, Украины, Азербайджана", - написал Гончаренко и добавил соответствующий документ.

Он отметил, что еще в 2020 году в России приняли поправки к конституции, в частности, поправки об обнулении президентских сроков Путина. Благодаря этому он сможет занимать высшую должность в государстве до 2036 года.

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Венецианская комиссия отметила, что некоторые поправки противоречат статьям Конституции, добавил нардеп.

"Поэтому мы призываем ПАСЕ заслушать доклад, чтобы изучить вопрос легитимности/нелегитимности обнуления сроков Путина, а также законность полномочий будущего президента России в принципе", – написал Гончаренко.

23 января украинская делегация отправилась на первую сессию ПАСЕ в 2022 году, где среди прочего будут обсуждать угрозу со стороны РФ. Продлится сессия до 28 января в гибридном формате. 24 января стало известно, что парламентарии набрали необходимое количество голосов для обжалования полномочий российской делегации.