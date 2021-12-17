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Партию Меркель возглавил ее главный критик

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Партию Меркель возглавил ее главный критик
С результатом 62,1% голосов победил Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Партия бывшего канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз определилась с новым лидером.

Почти две трети членов ХДС поддержали кандидатуру экс-главы фракции в Бундестаге Фридриха Мерца, сообщает Spiegel Online.

"Партия впервые в истории провела своеобразный референдум. Голосовать можно было как в цифровом формате, так и почтой. Будущего лидера выбирали почти 400 тыс. членов ХДС. Мерц — главный политический соперник Меркель — набрал 62,1% поддержки при явке в почти 64%", - говорится в сообщении.

Формально результат "референдума" должен утвердить партийный съезд. Мерц, который победил своих конкурентов Хельге Брауна (12,1%) и Норберта Реттгена (25,8%), вступит в должность 22 января.

Мерц — корпоративный юрист и бывший глава парламентской группы ХДС. Считался оппонентом и критиком Меркель, боролся за право стать кандидатом в канцлеры от ХДС с Армином Лашетом, но проиграл.

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После поражения на сентябрьских выборах Лашет объявил о готовности отдать руководство партией другому лидеру. ХДС после 16 лет правления во главе с Ангелой Меркель сейчас находится в оппозиции.

Мерц считает демократии Запада главными союзниками Германии. Он – сторонник вооружения и друг НАТО. Видит в России стратегического противника. Российского президента считает серьезным риском для Запада. Но при этом придерживается мнения, что Запад недостаточно учитывал чувствительные для России аргументы.

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Дата
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