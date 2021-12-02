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четверг, 02 декабря 2021 22:15

В Германии провели Меркель с поста канцлера под панк-рок
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В Берлине вечером 2 декабря состоялось прощание с должностью канцлера ФРГ 67-летней Ангелы Меркель, которая в течение 16 лет возглавляла немецкое правительство.

Торжественная церемония прошла в форме традиционных военных проводов с зажженными факелами. В ней приняли участие Вооруженные силы Германии бундесвер. Это самый высокий знак уважения, который может получить гражданский человек.

"Эти 16 лет были наполнены многими событиями и вызовами, с которыми мне приходилось сталкиваться. Доверие - важнейший капитал в политике. Справедливость этого утверждения особенно показала пандемия", - подчеркнула Меркель в прощальной речи и поблагодарила всех за сотрудничество.

Из-за пандемии количество собравшихся во дворе Министерства обороны сократили до 200 человек. Пригласили, в частности, 52 министров четырех правительств Меркель разных периодов.

Фото: Reuters

Частью церемониала было исполнение музыки по желанию провожаемой. Одной из трех композиций, что выбрала Меркель, стал шлягер панк-исполнительницы Нины Хаген из Восточной Германии, которым экс-канцлерка решила подчеркнуть свое происхождение. Также прозвучали христианский гимн и песня кинозвезды 1950-х годов Гильдегард Кнеф.

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Меркель руководила Германией с 22 ноября 2005 года. Это на 11 дней меньше рекордного срока канцлера Гельмута Коля, который находился в должности 5870 дней в 1982-1998 годах. Меркель пообещала больше не претендовать ни на какие политические должности. В то же время у нее будет собственное бюро, и она продолжит выполнять определенные представительские функции.

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