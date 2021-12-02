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четверг, 02 декабря 2021 16:34

В Германии назвали дату избрания преемника Меркель

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В Германии назвали дату избрания преемника Меркель
Возможным канцлером может стать Олаф Шольц. Фото: Reuters

Голосование за нового канцлера Германии состоится 8 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Германии.

Ожидается, что Ангелу Меркель заменит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.

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Ангела Меркель была канцлером Германии 16 лет и стала первой женщиной, возглавившей Христианско-демократический союз – консервативную партию.

Через два месяца торгов и согласований, продолжавшихся после выборов в Бундестаг 26 сентября, в парламенте Германии окончательно оформилась трехпартийная коалиция. Последние месяцы после выборов Меркель была исполняющей обязанности канцлера - до формирования новой коалиции. Меркель также заявила, что не будет заниматься политикой после избрания нового канцлера.

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