Парижский мирный договор определил границы после Второй мировой войны

Глава МИД Румынии Георге Тетереску подписывает мирный договор в Париже 10 февраля 1947 / Wikipedia

10 февраля 1947-го в Париже союзники по антигитлеровской коалиции подписали договор с Италией, Болгарией, Венгрией, Румынией и Финляндией, которые должны были смириться с потерей территорий и необходимостью выплатить репарации.

Основы договора заложили на Ялтинской и Потсдамской конференциях. Окончательно он был согласован на Московском совещании глав МИД СССР, США и Великобритании в декабре 1945-го.

Парижская конференция началась 29 июля 1946-го при участии ведущих держав антигитлеровской коалиции, а также стран, чьи вооруженные формирования имели существенное значение для победы над нацизмом в Европе.

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Принятые документы предусматривали, что каждая из стран должна предотвращать возрождению фашистских организаций или иных политических, военных или полувоенных организаций, чьими цельями было бы лишить людей их демократических прав.

По договору, Италия, Болгария, Венгрия, Румыния и Финляндия были вынуждены смириться с потерей территорий и необходимостью оплатить репарации. Италия потеряла все колонии в Африке, передала Югославии часть Хорватии, Греции - Южные Сорады, Франции - город Тандем, а Триест был объявлен вольным городом под контролем англо-американских войск в 1956 году. Финляндия получила границы по состоянию на 1 января 1941 года, подтвердив потери по результатам Зимней войны, и передала СССР в аренду на 50 лет территорию и водные пространства для создания советской военно-морской базы в районе Порккала-Удд. От Румынии СССР получил Северную Буковину, Герцаевский уезд и Бессарабию, а она вернула себе Трансильванию от Венгрии, и потеряла Южную Добруджу в пользу Болгарии. Последняя в свою очередь отказалась в пользу Греции и Югославии от претензий на западную и южную части Македонии.

Подписание Парижских соглашений позволило Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии вернуть себе права суверенных государств и претендовать на членство в ООН.