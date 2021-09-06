Парень утонул на глазах у друзей - те думали, что он дурачится

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 297
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 990
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ
Просмотров: 585
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 459
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 7443
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 2223
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 333
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1872
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 10152
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
10
4
5
10
7
Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества
Ураган Ида унес жизни 107 человек: 600 тыс. людей остались без электричества
Сообщают о госперевороте в Гвинеи. На улицы вывели бронетехнику
Сообщают о госперевороте в Гвинеи. На улицы вывели бронетехнику
&quot;Это не Сербия&quot;: в Черногории проходят массовые протесты
"Это не Сербия": в Черногории проходят массовые протесты
Ратаковски впервые после родов вышла на подиум
Ратаковски впервые после родов вышла на подиум
Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
Во время ливней и наводнений в США погибли по меньшей мере 46 человек
Видео
Все видео
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Пикап упал со скалы в пропасть: погибли 12 пассажиров
Пикап упал со скалы в пропасть: погибли 12 пассажиров
В Гвинее мятежники арестовали президента
В Гвинее мятежники арестовали президента
Пенсионерка- "зацеперша" остановила движение трамвая
Пенсионерка- "зацеперша" остановила движение трамвая
В Киеве приветствовали украинских параолимпийцев
В Киеве приветствовали украинских параолимпийцев
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1197
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1152
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 432
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1017
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2043
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 558
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
понедельник, 06 сентября 2021 14:11

Парень утонул на глазах у друзей - те думали, что он дурачится

  Комментировать
Парень утонул на глазах у друзей - те думали, что он дурачится
21-летний Матеус Родригес Араужо со своей невестой, которая говорит, что до сих пор не может поверить, что он ушел / Newsflash

Парень-шутник утонул в озере в Бразилии на глазах у друзей. Те думали, что он шутит, и не стали его спасать.

21-летний Матеус Родригес Араужо наслаждался купанием в озере в родном штате Сан-Паулу, когда случилась трагедия. За три дня до этого он сделал своей девушке предложения. Его друзья думали, что он дурачиться, когда звал на помощь, тоня в воде. Об этом пишет Mirror.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина случайно сбросил сына с катамарана и погиб, спасая его

Друзья утверждают, что, поскольку Матеус был шутником, никто не поверил, что ему действительно угрожает опасность.

"Он пересек озеро, купаясь. Оно было большим. На обратном пути у него была судорога. Но он много играл того дня, поэтому, думаю, им потребовалось время, чтобы понять, что это все вправду", - сказал один из друзей парня.

В тот роковой день Матеус выбрался из спортзала и отправил фото озера невесте, прежде чем прыгнуть поплавать и получить судорогу, убившую его. Он был в воде 1,5 ч., прежде чем полиция и пожарные вытащили его. Когда невеста услышала новость, поспешила на место происшествия.

Матеус и его невеста были вместе два года и планировали пожениться в 2023 году. Парень зарабатывал себе на жизнь грузчиком на складе.

"Мы планировали нашу жизнь вместе, и мне все еще кажется, что сплю, что проснусь, и он будет здесь. У него было доброе сердце, работал хорошо и не делал ничего плохого. Недавно купил мотоцикл, который так хотел, и говорил о женитьбе", - говорит невеста.

В Днепре возле аквапарка утонул 16-летний парень. Медики до последнего пытались спасти юношу, однако им не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Парень утонул на глазах у друзей - те думали, что он дурачится». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Пыкассо нарисовал грядущую войну

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
9
 1 Просмотров: 7452
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 6714
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
Умань заполонили паломники-хасиды: фоторепортаж
28
 Просмотров: 5311
Британская модель похвасталась аппетитными формами
Британская модель похвасталась аппетитными формами
3
 Просмотров: 5166
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
Все еще на ходу: в сарае нашли немецкий автомобиль времен Второй мировой войны
3
 Просмотров: 4545
Мир
Водитель должна уплатить крупнейший в истории штраф за превышение скорости: сумма шокирует
Водитель должна уплатить крупнейший в истории штраф за превышение скорости: сумма шокирует Просмотров: 576
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 1089
Нашли 1 кг золотых украшений
Нашли 1 кг золотых украшений Просмотров: 459
Фетишист украл 730 элементов женского белья
Фетишист украл 730 элементов женского белья Просмотров: 198
От коронавируса умерли 15 млн, а не 4,5 млн человек
От коронавируса умерли 15 млн, а не 4,5 млн человек Просмотров: 369
Больше всего комментируют
23
Виктора Ющенко отравили токсинами
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
2
"Украина стремится в НАТО, а Штаты говорят "Отлично" - Кремль сделал истерическое заявление
2
РФ постоянно находит отговорки, чтобы избежать встречи Зеленского и Путина
Голосов: 40
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть