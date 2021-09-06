Парень утонул на глазах у друзей - те думали, что он дурачится

21-летний Матеус Родригес Араужо со своей невестой, которая говорит, что до сих пор не может поверить, что он ушел / Newsflash

Парень-шутник утонул в озере в Бразилии на глазах у друзей. Те думали, что он шутит, и не стали его спасать.

21-летний Матеус Родригес Араужо наслаждался купанием в озере в родном штате Сан-Паулу, когда случилась трагедия. За три дня до этого он сделал своей девушке предложения. Его друзья думали, что он дурачиться, когда звал на помощь, тоня в воде. Об этом пишет Mirror.

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Друзья утверждают, что, поскольку Матеус был шутником, никто не поверил, что ему действительно угрожает опасность.

"Он пересек озеро, купаясь. Оно было большим. На обратном пути у него была судорога. Но он много играл того дня, поэтому, думаю, им потребовалось время, чтобы понять, что это все вправду", - сказал один из друзей парня.

В тот роковой день Матеус выбрался из спортзала и отправил фото озера невесте, прежде чем прыгнуть поплавать и получить судорогу, убившую его. Он был в воде 1,5 ч., прежде чем полиция и пожарные вытащили его. Когда невеста услышала новость, поспешила на место происшествия.

Матеус и его невеста были вместе два года и планировали пожениться в 2023 году. Парень зарабатывал себе на жизнь грузчиком на складе.

"Мы планировали нашу жизнь вместе, и мне все еще кажется, что сплю, что проснусь, и он будет здесь. У него было доброе сердце, работал хорошо и не делал ничего плохого. Недавно купил мотоцикл, который так хотел, и говорил о женитьбе", - говорит невеста.

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