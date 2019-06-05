Медики полчаса боролись за жизнь: утонул 16-летний парень

В Днепре утонул 16-летний парень. Фото: Информатор

В Днепре возле аквапарка на Набережной Победы утонул 16-летний парень.

Медики до последнего пытались спасти юношу, однако им не удалось. Об этом сообщает Информатор.

"Предварительно, в воде у парня началась судорога - и он моментально ушел под воду с головой. Заметив это, отдыхающие сразу же бросились к нему на помощь. Пока одни, вытянув на берег, пытались привести парня в себя, другие - вызвали скорую помощь" , - говорится в сообщении.

Медики двух бригад более получаса пытались откачать парня, однако запустить сердце не удалось. Погибший был 2002 года рождения.

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В Днепре утонул 16-летний парень. Фото: Информатор

В селе Поправка под Киевом в местном водоеме утонул 6-летний ребенок. Мальчик вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки малыш поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну.