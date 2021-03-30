Парень побил рекорд по выпучиванию глаз

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18-летний Ахмед Хан из Пакистана установил мировой рекорд по выпучиванию глаз. Украинский телеведущий Дмитрий Комаров помог зафиксировать достижение.

Об этом сообщил Национальный реестр рекордов Украины в Facebook.

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"Ахмед Хан из Пакистана может выкатить глаза из орбит. После длительных тренировок Ахмед смог продержать выпученными глазами 3 минуты и 5 секунд. Это на полминуты дольше, чем предыдущее мировое достижение", - говорится в публикации.

Хан работает курьером и вынужден содержать всю семью. Сам парень не знает, безопасно ли так выпячивать глаза. К врачам он никогда не обращался.

Американская певица 27-летняя Ариана Гранде рекордное количество раз оказывалась на 1-м месте в чартах. Звезда официально побила 20 рекордов.