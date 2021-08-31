Пара поженилась на вершине горы на высоте почти 6,5 км

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Пара в Боливии поднялась на высоту почти 6,5 км, чтобы пожениться. Джонни Пачеко и Хейди Пако поженились на вершине горы Илимани.

Высота горы 6462 м. Это вторая по высоте гора в Боливии и 18-я в Южной Америке. Об этом пишет Mirror.

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Джонни сказал, что они захотели провести уникальную свадьбу после того, как обручились на вершине горы Уайна-Потоси, 6088 м. Решили продолжить высотные празднования, чтобы связать себя узами брака.

Пара выбрала опытных альпинистов в качестве свидетелей и вместе разработали план свадьбы.

Джонни и Хейди отправились из дома в городе Кочабамба в Ла-Пасе перед трехдневным восхождением на вершину. Они поручили некоторым членам группы нести праздничную одежду, украшения и еду на гору. Каждый нес 20 кг. Во время свадьбы температура на вершине была -10°C.

Джонни и Хейди обменялись клятвами и получили свидетельство о свадьбе, прежде чем быстро переоделись в альпинистское снаряжение и спустились с горы.

"Это была моя мечта. Как супруги будем помнить это всегда", - говорит Хайди.

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