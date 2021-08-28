Принц с принцессой развелись после 15 лет супружеской жизни

Через 11 лет после свадьбы принц Чарльз и принцесса Диана начинают жить врозь. ФОТО: glavcom.ua

28 августа 1996 после 15 лет супружеской жизни и 4 лет жизни врозь, лондонский суд официально развел британского принца Чарльза и принцессу Диану.

В феврале 1981 33-летний принц Уэльский обручился с 19-летней преподавательницей детского сада Дианой Фрэнсис Спенсер, которая была из древнего аристократического рода Спенсеров. Диану хорошо приняли королева Елизавета II и Филипп, герцог Эдинбургский.

Через полгода, 29 июля, около одного миллиарда телезрителей в 74 странах мира наблюдало за их венчанием в лондонском кафедральном соборе Святого Павла.

У Чарльза и Дианы родилось двое сыновей, принц Уильям (1982) и принц Генри (1984). После появления детей Диана и Чарльз начинают изменять друг другу. Долгое время Чарльз имел связь с Камиллой Паркер Боулз, герцогиней Корнуольской. Сама Диана была в близких отношениях со своим инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, в чем призналась в 1995 году в телеинтервью. Годом ранее Чарльз рассказал о связи с Камиллой. За 11 лет после свадьбы пара начинает жить врозь.

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1994 пара заявила о намерении расстаться, хотя выполняла придворные обязанности до 1996 года, когда королева Елизавета II дала разрешение на развод. Диана получила 17 млн ​​фунтов единовременной выплаты, 400 тыс. Фунтов в год. Стороны подписали соглашение, запрещающее говорить об их супружеской жизни и условиях развода. У нее остался титул "принцесса".

В течение года после развода Диана занималась благотворительностью, принимала участие в гуманитарных акциях, включая поддержку жертв СПИДа и кампанию запрета противопехотных мин. Стала популярной. В СМИ за ней закрепился титул "королева сердец".

В конце 1996-го Диана познакомилась с египетским миллиардером Доди аль Файедом. Сблизились 1997. Отдыхали в Средиземноморье. 31 августа 1997-го оба погибли в автокатастрофе в Париже. Следствие установило, что виноват водитель авто, который был пьян и не справился с управлением, пытаясь убежать от преследователей-папарацци. В апреле 2005-го принц Чарльз и Камилла Паркер поженились.