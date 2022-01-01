Папа Римский сказал, что обидеть женщину — все равно что обидеть Бога

Во время рождественской речи Папа вспоминал про Украину. Фото: Vatican News

Папа Римский Франциск во время новогоднего поздравления отрицательно высказался по поводу издевательств над женщинами и приравнял это к образу Бога.

Об этом пишет Vatican News.

Также он добавил, что в то время как "матери дарят жизнь, а женщины оберегают мир, мы должны сделать все для того, чтобы содействовать матерям и защитить женщин".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Направьте две высокие Полины" - мужчина вызвал полицию, потому что жена отказала в сексе

"Как же много насилия испытывают женщины! Хватит! Ранить женщину означает оскорбить Бога, принявшего от женщины человеческую природу", — сказал он.

Папа Римский Франциск во время традиционной рождественской речи Urbi et Orbi (К городу Риму и миру) упомянул и об Украине. Он призвал не допустить "метастаз" конфликта.