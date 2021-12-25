Папа Римский во время рождественской речи упомянул Украину

Он призвал к диалогу, чтобы в Украине "не распространялись метастазы злокачественного конфликта". Фото: Reuters

Папа Римский Франциск во время традиционной рождественской речи Urbi et Orbi (К городу Риму и миру) упомянул и об Украине. Он призвал не допустить "метастаз" конфликта.

Об этом сообщает Vatican News.

"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, направляясь также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволи, чтобы в Украине распространялись метастазы злокачественного конфликта", — сказал Папа Франциск во время молитвы.

Понтифик также добавил, что во всем мире сейчас продолжаются конфликты и пожелал народам, страдающим противостоянием, найти свой путь к миру.

Папа Римский Франциск уже упоминал Украину во время молитвы 12 декабря. Он призвал всех к серьезному международному диалогу, чтобы решить напряженную ситуацию в Украине. "Оружие - это не путь. Пусть это Рождество принесет мир в Украину", - добавил он. 1 декабря глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что ожидает визита Папы Римского Франциска в Украину. В МИДе начали подготовку к возможному приезду Папы.