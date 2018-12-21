Папа Франциск объявил войну педофилам среди священнослужителей

Папа Франциск объявил войну педофилам в католической церкви. Фото: Reuters

Председатель Римско-католической церкви Папа Римский Франциск объявил войну священникам, которые развращали детей в церкви.

Приказал им готовиться к "человеческого и божественного правосудия". Об этом он заявил в своем рождественском послании к Курии, центральной администрации Ватикана, сообщает агентство Reuters.

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"Тем, кто издевался над малолетних, я скажу следующее: уверуйте и отдайтесь человеческом правосудию, а также готовьтесь к божественного правосудия", - заявил Франциск.

Это первое подобное послание со стороны понтифика. В поздравлении этого года Папа уделил внимание глобальной проблеме половых домогательств со стороны священников.

"Сталкиваясь с этими подонками, церковь не пожалеет усилий, чтобы сделать все возможное для правосудия, кто бы ни совершил эти преступления. Церковь никогда не будет пытаться замалчивать или воспринимать несерьезно ни один из случаев", - уточнил Папа Римский.

В период с 1946 до 2014 года в Германии не менее 3600 детей в Германии за 70 лет стали жертвами сексуального насилия со стороны священников.