Отравленный 3 года назад Скрипаль до сих пор дышит через трубку

Сергей и Юлия Скрипаль до отравления / Evening Standard

Отравленный почти 3 года назад российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль до конца жизни будет нуждаться в помощи горничной и до сих пор дышит через трубку.

Об этом британским СМИ рассказала племянница Скрипаля Виктория. Дочь Сергея Скрипаля Юлия, которую россияне случайно отравили вместе с отцом в британском Солсбери, полностью выздоровела. Об этом пишет британская The Independent.

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Сергея и Юлю Скрипаль российские спецслужбы отравили в британском Солсбери в марте 2018-го. Для покушения использовали нервно-паралитическое вещество класса "Новичок". После этого из соображений безопасности место жительства Скрипалей неизвестно.

Сейчас Юля и Сергей Скрипачи живут в отдельных квартирах из-за карантина по причинам коронавируса, рассказала Виктория.

В покушении на Скрипалей британские правоохранители обвиняют 2 граждан России, которые для этого ездили в Солсбери, - Александра Петрова и Руслана Баширова. Несмотря на все доказательства, Москва отвергает обвинения.

20 августа в России попытались отравить лидера российской оппозиции Алексея Навального. За несколько дней ему позволили лечиться в Берлине. Немецкие врачи выяснили, что его тоже российские спецслужбы пытались убить "Новичком". В покушении Навальный обвинил российское руководство. Сейчас продолжает лечение в Германии.