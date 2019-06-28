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пятница, 28 июня 2019 12:40

Отравление Скрипалей: Британия потребует от РФ выдачи обвиняемых

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Отравление Скрипалей: Британия потребует от РФ выдачи обвиняемых
Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй потребует от президента РФ Владимира Путина выдачи подозреваемых в отравлении Скрипалей. Фото - прямой

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время саммита G20 потребует от российского президента Владимира Путина выдачи подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

"Великобритания занимает абсолютно четкую позицию относительно того, что произошло в Солсбери. Мы считаем, что этих людей надо привлекать к ответственности", - заявила британская премьер, передает Independent.

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Мэй добавила, что использует встречу, чтобы передать Путину "очень четкий сигнал" о необходимости прекращения дестабилизации на международной арене.

Встреча Путина и Мэй должна состояться в сегодня, в первый день саммита G20 в японской Осаке.

В начале марта 2018 в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская премьер Тереза ​​Мэй позже заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожено 2017 года под контролем Организации по запрещению химического оружия.

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