Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу и убил: мать девушки покрывала педофила

51-летний Скотт Уолкер изнасиловал и убил свою 17-летнюю падчерицу Бернадетт. Фото: metro.co.uk

В Великобритании отчим 51-летнийСкотт Уокер изнасиловал и убил падчерицу 17-летнюю Бернадетт. Она называла его отцом до трагедии.

Педофила и убийцу покрывала мать девушки Сара Уокер, пишет издание Metro.

Скотт и Сара вместе придумали историю исчезновения подростка. Бернадетт до смерти рассказала матери, что отчим издевался над ней и подвергал сексуальному насилию. После признания девушка не получила поддержки родной матери.

Сара отправила дочь в дом ее родителей в Питерборо. Там ее в последний раз видели живой 18 июля 2020 года. Скотт приехал и забрал падчерицу.

Тело девушки так и не нашли. Однако обнаружили ее дневник, в котором подробно описано, что отчим делал с ней.

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Сара не поверила записям дочери и не стала давать показания против убийцы. Отчим в суде все отрицал и не признал себя виновным. Он утверждал, что девушка сама сбежала из его авто. Прокуратура сообщила суду, что мужчина убил ее, чтобы "предотвратить дальнейшее преследование ее обвинений в сексуальном насилии".

Телефон Скотта на период совершения преступления был выключен. Однако после он появился в сети и позвонил Саре. С ней общался в течение девяти минут.

"Единственный разумный вывод, который можно сделать из этого телефонного звонка, в том, что Скотт Уокер сказал Саре, что он убил Бернадетт и нуждался в ее помощи немедленно, чтобы скрыть исчезновение и смерть", - прокомментировала свою версию адвокат.

Пара придумала историю об исчезновении девочки, которой они оперировали все время. По словам Скотта, он остановил авто по дороге домой, чтобы обсудить с девушкой ее обвинения. А она выпрыгнула из машины, когда он остановился, и убежала. Скотт попытался ее догнать, но не удалось.

Присяжные признали мужчину виновным. Приговор ему вынесут 10 сентября 2021-го.

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