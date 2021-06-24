12-летнюю школьницу изнасиловал заключенный-беглец

С исправительного центра в Ровенской области сбежал заключенный изнасиловал 12-летнюю девочку на Хмельнитчине. Фото: npu.gov.ua

45-летний мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку на Хмельнитчине, оказался заключенным-беглецом.

Злоумышленнику удалось бежать из исправительного центра, вблизи Ровно, пишет "Радио Трек".

"Он не местный, приехал в деревню. Зашел к нашему соседу, где они вместе выпивали", - рассказала мать ребенка.

Злоумышленник попросил ребенка показать дорогу и выманил за село, где и изнасиловал. Мать девочки в это время была на работе.

Насильника напугали юноши, которые проезжали рядом. Мужчину поймали вскоре после преступления. Как оказалось, он сбежал из исправительного учреждения, когда его и еще нескольких заключенных вывезли на работу. Злоумышленник отбывал наказание за седьмую кражу.

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"Как такового изнасилования не было, был только оральный секс", - рассказал подозреваемый в суде. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Пострадавшая находится дома и посещает психолога.

В Нацполиции Ровенской области подтвердили, что заключенный-беглец действительно изнасиловал ребенка на Хмельнитчине. Дело расследуют как уклонение от отбывания наказания. Делом об изнасиловании занимаются их хмельницкие коллеги.

21 июня 45-летний уроженец Волыни изнасиловал 12-летнюю девочку. Злоумышленник приехал в Хмельницкую область. Подстерег ребенка посреди дня возле ее дома и, применив физическую силу и угрозы, изнасиловал. Полицейские разыскали и задержали мужчину в тот же день.