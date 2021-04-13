От взрыва корабль, весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Дым из гавани / Wikipedia

14 апреля 1944-го из-за трагической случайности взорвалось у причала в доках индийского Мумбаи грузовое судно "Форт Стикини". Погибли около 1300 человек. Еще более 3 тыс. были ранены.

"Форт Стикини" - канадское судно, весом 8 тыс. тонн. Оно вышло из английского Биркенхеде 24 февраля и остановилось в пакистанском Карачи, перед плаванием в Мумбаи. Корабль перевозил сотни тюков хлопка, золотые слитки и, в частности, 300 тонн тротила. По непонятным причинам хлопок сохранялась на уровень ниже тротила, несмотря на известный факт, что тюки хлопка склонны к возгоранию.

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В середине корабля заметили дым от тюков с хлопком. К корабля выслали пожарных. Около 60 пожарных пытались потушить пожар в течение дня. Во время тушения пожара тротил не выгрузили.

В конце концов, пожарным было приказано покинуть корабль, но они продолжали тушить огонь в доках. Тротил занялся и в 16.07 произошел взрыв. Сила его такова, что выбросила 4000-тонный корабль из бухты на сушу. Окна в нескольких километрах вокруг повылетали. В 2 км был найден золотой слиток с корабля, весом 12,7 кг и стоимостью несколько тысяч долларов. Все, кто был рядом с кораблем погибли.

12 других кораблей в доках затонули или были серьезно повреждены. Повсюду в порту вспыхнули пожары, повлекшие новые взрывы. Для борьбы с пожарами ввели войска. Некоторые здания снесли, чтобы предотвратить распространение огня. Порт Мумбаи еще 3 дня был опасен.