"Осознал, что я бог" - жуткое видео допроса школьного стрелка (18+)

Ильназ Галявиев называет себя богом. Фото: скриншот с видео

19-летний Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе и убил по меньшей мере 11 человек, называл себя богом и хотел, чтобы все узнали о его "божественности".

Об этом он сказал во время допроса, видео которого опубликовали на YouTube.

На записи видно, что "казанский стрелок" имеет признаки психического заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое подростков устроили стрельбу в школе. Убили по меньшей мере 11 человек

"Я осознал себя богом не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал просыпаться монстр, конкретно. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Не приписывайте мне какую-то экстрасенсорную или психологическую х*рню ", - комментировал Галявиев.

По его словам, он отрекся от своих родителей.

"Мне никто не говорил, я сам два месяца назад осознал, что я бог. Я впервые сказал это своей маме. У меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. Я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", - отмечает Галявиев.

19-летний подозреваемый в нападении на школу №175 в Казани накануне нападения вел Telegram-канал, в котором писал о своих намерениях.