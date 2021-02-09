Ошибочное сообщение в приложении толкнуло парня на суицид

Покойный Алекс Кернс / KEARNS FAMILY VIA CBS

Алекс Кернс из США в июне 2020 покончил с собой, потому что ошибочно считал, что задолжал компании для трейдинга Robinhood $730 тыс. Теперь родители подали иск против сервиса за недостаточную поддержку клиентов.

Дэн и Дороти Кернс рассказали, что их сын открыл счет в мобильном приложении Robinhood незадолго до того, как заканчивал среднюю школу. Родители были не против, что Алекс торгует акциями, но просили быть ответственным, потому что парень не имел соответствующего образования и опыта. Об этом пишет "Громадское".

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Они не знали, что мобильное приложение позволило их сыну покупать и продавать опционы. Это рискованный финансовый инструмент.

11 июня он увидел, что его счет заблокирован из-за долга в $730 тыс. Компания направила Алексу письмо с требованием немедленно оплатить долг за несколько дней. В Robinhood не было номера телефона службы поддержки клиентов, но парень прислал электронное письмо в службу поддержки, где просил разъяснить ситуацию. Получил автоматический ответ, что с ним свяжутся. Позже в этот же день, 12 июня, Алекса нашли мертвым. Парень оставил родителям записку, где написал, что не понимает, что произошло в приложении.

На следующий день после смерти Robinhood прислал электронное письмо, что на самом деле Алекс ничего не должен и теперь его счет снова доступен.

В иске, который подали в суд, семья обвиняет Robinhood в несправедливой деловой практике - передаче обманчивых сообщений приводят к панике и неразберихе, и привели к смерти Алекса.

В Robinhood говорят, что с июня 2020-му изменили подход к работе. В частности, дают больше учебных материалов и пересмотрели требования к опыту клиентов. Также в компании говорят, что с декабря работает телефонная служба поддержки для клиентов, которые имеют опционы.