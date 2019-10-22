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вторник, 22 октября 2019 10:48

Опубликовали трейлер финального эпизода "Звездных войн"

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Опубликовали трейлер финального эпизода &quot;Звездных войн&quot;
Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокера. Фото: images.unian.net

Disney показала финальный трейлер 9-го эпизода космосагы "Звездные войны".

Ролик к фильму Джей Джей Абрамса "Восхождение Скайуокера" разместили на официальном Youtube-канале "Звездных воин".

Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокера. В нем Марк Хэммил последний раз сыграет роль Люка Скайуокера, а также закончится арка Рей.

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В новом эпизоде ​​будет актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), которая умерла в конце 2016-го от остановки сердца. В фильме "Звездные войны. Эпизод IX" используют кинозаписи с участием Кэрри Фишер, которые сделали во время съемок седьмого эпизода.

В украинский прокат картина выйдет 19 декабря 2019-го. Промо-кадры и фотографии со съемок фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" представили ранее.

Шоураннеры сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс станут режиссерами нового фильма фантастической киносерии "Звездные войны". Лента Бениоффа и Вайсса выйдет ровно через 3 года после релиза 9-го эпизода "Восхождение Скайуокера", премьера которого состоится 19 декабря

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